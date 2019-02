Serie A: SPAL Torino, probabili formazioni

Dopo il salto di qualità con l'Inter, il Torino di Mazzarri è a caccia di conferme nella trasferta di Ferrara con la Spal. Un test importante per "dimostrare dopo la partita di domenica che siamo cresciuti. Una prova di maturità", spiega il tecnico granata Walter Mazzarri, che, per tenere altissima la concentrazione, rivela di avere ripreso qualche giocatore all'allenamento: "Facevano battute tra loro, mi sono messo a strillare: a Ferrara non possiamo sbagliare l'approccio alla partita". L'esame è reso ancora più attendibile dal momento vissuto dagli emiliani: "Hanno vinto a Parma e non è facile - aggiunge Mazzarri. Giocheremo in casa loro, uno stadio caldo: nel campionato italiano tutte le partite sono difficili, questa un po' più delle altre". Nonostante l'assenza di Parigini e i problemi fisici di Djidji - "non sta bene, proverò domani ma ci sono Moretti e Bremer pronti a sostituirlo" -, Mazzarri potrà contare nuovamente su Meité, tornato dopo aver scontato le due giornate di squalifica: "La sua fisicità non ce l'ha nessuno nel nostro centrocampo, forse solo Rincon. Ma abbiamo Baselli, Lukic con l'Inter ha fatto bene: Meité si dovrà giocare il posto con gli altri da qui alla fine dell'anno".

Probabili formazioni

Spal (3-5-2): 2 Viviano, 4 Cionek, 27 Felipe, 14 Bonifazi, 29 Lazzari, 6 Missiroli, 16 Valdifiori, 19 Kurtic, 93 Fares, 7 Antenucci, 43 Paloschi. (1 Gomis, 17 Poluzzi, 5 Simic, 23 Vicari, 12 Regini, 28 Schiattarella, 33 Costa, 8 Valoti, 11 Murgia, 10 Floccari). All.: Semplici. Squalificati: Petagna. Diffidati: Lazzari, Fares, Felipe, Schiattarella. Indisponibili: Dickmann, Jankovic, Fusignati. Torino (3-5-2): 39 Sirigu, 5 Izzo, 33 N'Koulou, 24 Moretti, 29 De Silvestri, 23 Meité, 88 Rincon, 15 Ansaldi, 34 Aina, 11 Zaza, 9 Belotti. (1 Ichazo, 25 Rosati, 7 Lukic, 8 Baselli, 14 Iago Falque, 21 Berenguer, 27 Parigini, 30 Djidji, 36 Bremer, 72 Millico). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Zaza, Rincon. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Mariani di Aprilia. Quote Snai: 3.65; 3.15; 2.15