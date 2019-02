Ligue1: ostacolo Nizza per il Lilla

Il Psg pensa alla Champions e lamenta l'infortunio che terra' fuori Neymar fino a meta' aprile. In Ligue1 pochi problemi visto il vantaggio di 10 punti e tre gare in meno della seconda. I parigini avranno comunque una trasferta sulla carta insidiosa, in casa del Lione che viene da due vittorie in trasferta. Il Lilla secondo riceve un Nizza in ripresa, piu' facile sembra in compito del Montpellier a Nimes. Il Marsiglia in crisi spera di giovarsi dell'apporto di Balotelli a Reims mentre il Monaco, che ha licenziato Henry e ha richiamato Jardin ed e' stato eliminato anche in Coppa, ha bisogno dei tre punti in casa col Tolosa.

Il quadro della 22/ma giornata

Lilla-Nizza stasera

Angers-Digione sabato ore 20

Monaco-Tolosa

Rennes-Amiens

Reims-Marsiglia ore 21

Nimes-Montpellier domenica ore 15

St. Etienne-Strasburgo ore 17

Lione-Paris SG ore 21

La classifica

Paris SG 56 (giocate 20)

Lilla 43 (22)

Lione 40 (22)

St. Etienne 36 (21)

Strasburgo 35 (22), Montpellier 35 (21)

Nizza 34 (22)

Marsiglia 31 (21), Reims 31 (22)

Rennes 30 (22)

Nimes 29 (22)

Bordeaux 28 (21)

Tolosa 26 (22)

Angers 24 (21)

Nantes 23 (21)

Caen 18 (22), Amiens 18 (222)

Digione 17 (20)

Monaco 15 (22)

Guingamp 14 (22)