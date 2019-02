Sarri fa autocritica, ma non intendo cambiare

Autocritica di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida casalinga contro l'Huddersfield: il tecnico italiano ha ammesso di vivere più difficoltà del previsto, pur restando fermo nella sua volontà di "cambiare la mentalità" del Chelsea. "Questa squadra era abituata a giocare, e vincere, con un altro modulo, ripartendo in contropiede. Io sono un sognatore e voglio che i miei giocatori giochino secondo la mia visione, ovvero il possesso palla e il controllo della partita". Ma con cinque sconfitte nelle ultime 12 uscite, la posizione di Sarri, contestato anche dai tifosi, non è più così stabile. "Condivido la delusione dei nostri tifosi ma in questo momento devono avere pazienza - la richiesta di Sarri - Cambiare modulo? E perché mai? Io voglio che riusciamo a realizzare il nostro piano A, solo allora potremo pensare anche ad un piano B". In chiusura c'è spazio anche per una bozza di autocritica, rassicurando però che i rapporti con lo spogliatoio - nonostante le dure critiche rivolte ai giocatori davanti alle telecamere - rimangono buoni. "Probabilmente non sono capace di motivare questo gruppo. Ma parliamo molto più spesso di aspetti tattici che non mentali. E per imparare determinate cose c'è bisogno di tempo, non è un caso che le prime tre squadre della classifica hanno tutte lo stesso manager da diversi anni".

intanto e' tempo di sorprese in Premier. Chelsea travolto, City sconfitto, Liverpool e perfino il lanciato United in frenata nel turno infrasettimanale. Ora i riflettori sono puntati sul clou City-Arsenal, con Guardiola che non puo' permettersi altri inciampi anche se in genere l'Arsenal stecca coi top club. Il Liverpool chiude la giornata lunedi' in casa del West Ham. Dopo aver fermato la capolista e bastonato il City, Leicester e Newcastle hanno modo di confermare la loro forma negli improbi confronti con United e Tottenham. Le speranze di salvezza del Fulham di Ranieri, dopo la rimonta col Brighton, passano attraverso una vittoria col Crystal Palace.

Il quadro della 25/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Tottenham-Newcastle sabato ore 13:30

Chelsea-Huddersfield ore 16

Everton-Wolverhampton

Crystal Palace-Fulham

Burnley-Southampton

Brighton-Watford

Cardiff-Bournemouth ore 18:30

Leicester-Manchester United domenica ore 15

Manchester City-Arsenal ore 17:30

West Ham-Liverpool Lunedì ore 21