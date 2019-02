Bundesliga: Hannover-Lipsia apre 20/mo turno LIVE

Ha cominciato a volare il Bayern (7 vittorie di fila, 6 con almeno tre gol segnati), ma ha rosicchiato solo due punti al lanciato Borussia Dortmund che rimane a +8. Ma la Bundesliga e' lunga e gia' nel weekend le favorite per il titolo avranno due clienti scomodi: il Bayern gioca in casa del Leverkusen, il Dortmund a Francoforte, contro cioe' due avversari in corsa per il quarto posto Champions. Impegnate per l'ambito traguardo sono altre cinque squadre due delle quali, Hertha e Wolfsburg si affronteranno domani. Altra gara interessante e' quella tra lo Schalke in crescita e il regolare Moenchengladbach.

Il quadro della 20/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Hannover-Lipsia stasera

Hertha-Wolfsburg sabato ore 15:30

Eintracht-Dortmund

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Norimberga-Werder Brema

Hoffenheim-Fortuna

Schalke-Mönchengladbach ore 18:30

Augusta-Magonza domenica ore 15:30

Stoccarda-Friburgo ore 18