Premier League, in campo la 24/ma giornata LIVE

In campo il turno infrasettimanale di Premier League. Il Liverpool ospita il Leicester mentre il City fa visita al Newcastle. L'Arsenal opposto al Cardiff e lo United con il Burnley provano a mettere pressione al Chelsea in campo mercoledì in casa del Bournemouth con Higuain. Non deve distrarsi il Tottenham contro il Watford.

