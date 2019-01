Serie A: Lazio Juventus, Inzaghi prova Parolo a destra

Scattano le prove anti-Juve a Formello. Assente Lukaku, in procinto di trasferirsi al Newcastle, per la sfida ai bianconeri Inzaghi dovrà rinunciare anche a Marusic e Acerbi, squalificati, e Luiz Felipe infortunato. Oggi nella partitella finale è stato provato Parolo a destra, un'opzione con Lulic esterno a sinistra, Milinkovic e Luis Alberto al fianco di Leiva in regia. Nel rodato 3-5-1-1, una formula molto offensiva che libererebbe anche una casella per Correa alle spalle di Immobile in attacco. In difesa, Wallace al centro tra Bastos e Radu.

Tanti giocatori in dubbio, probabile ancora 4-4-2 - Dubbio per Allegri per la trasferta a Roma tra il 4-4-2 utilizzato lunedì contro il Chievo o ritorno al 4-3-3. In dubbio Pjanic, Khedira e Cancelo, mentre è sicura l'assenza di Cuadrado, Barzagli e Manduzkic. Resta ai margini Benatia che sarebbe sul piede di partenza. Contro la Lazio probabile la conferma di Bernardeschi in attacco con Dybala e Ronaldo. Oggi i bianconeri si sono allenati alla 'Continassa' davanti agli allievi del corso per allenatori professionisti di prima categoria.