Serie A: Empoli Genoa, Lagumina ancora out

L'Empoli si sta preparando al secondo scontro diretto consecutivo dopo il 2 a 2 di Cagliari e prima dell'altra sfida casalinga contro il Chievo: all'orizzonte il posticipo serale della serie A contro il Genoa, appuntamento al Castellani lunedì alle 20:30. La squadra si è allenata nel pomeriggio, Beppe Iachini deve vedersela con un paio di infortuni che terranno fuori sicuramente l'attaccante La Gumina e il centrocampista Capezzi, in forse il difensore centrale Maietta. Per quanto riguarda una possibile formazione si va verso la conferma del modulo 3-5-1-1 con il trequartista Zajc dietro al centravanti Caputo. Oggi lavoro differenziato per Traore che, reduce dalla febbre, comunque sarà in campo. Rientrano dalla squalifica i centrocampisti Krunic e Bennacer.

In attesa dei rinforzi Cesare Prandelli prosegue il lavoro al Signorini per preparare la sfida di lunedì con l'Empoli. Sicure le assenze di Oscar Hiljemark, per il centrocampista svedese stagione finita per un "conflitto femoro acetabolare bilaterale" che lo costringerà ad operarsi all'anca, e dei due centrocampisti Sandro e Mazzitelli per problemi muscolari.