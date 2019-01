Ligue1: Balotelli non basta, il Marsiglia perde in casa col Lille

Non è bastato Mario Balotelli, a segno al suo esordio con la maglia del Marsiglia ad evitare la sconfitta all'Olympique, battuto in casa 2-1 dal Lille in una partita infinita, caratterizzata dalla sospensione per il lancio di un petardo in campo ad inizio ripresa (con gli ospiti in vantaggio per 1-0 grazie ad un gol di Pepe su rigore) che ha stordito alcuni giocatori tra i quali l'ex romanista Kevin Strootman. Dopo 38 minuti di sospensione la partita è ripresa ma il Marsiglia non è riuscito a raddrizzarla. Anzi, è rimasto in 10 per l'espulsione di Thauvin. L'ingresso in campo del neoacquisto Balotelli ha fatto ben sperare ma al 47' è arrivato il raddoppio del Lille ancora con Pepe. Al 51' il gol di SuperMario. Il Lille consolida il secondo posto a 43 punti.

Dopo il testa-coda rovinoso per il Guingamp (9-0) il Psg prosegue il suo percorso netto stile Juventus e dovrebbe fare festa anche ospitando domenica il Rennes. L'unica preoccupazione e' l'infortunio, da valutare, patito da Neymar in Coppa con lo Strasburgo.

Sempre in bilico la posizione di Rudi Garcia. Trasferte facile ad Amiens e Nantes per le contendenti per il terzo posto, Lione e St.Etienne. Impegno basilare per il Monaco che, se vince a Digione, scavalca gli avversari salendo al terz'ultimo posto.

Il quadro della 22/ma giornata

Marsiglia-Lilla 1-2

Digione-Monaco sabato ore 17

Guingamp-Reims ore 20

Nizza-Nimes

Strasburgo-Bordeaux

Montpellier-Caen domenica ore 15

Amiens-Lione ore 17

Tolosa-Angers ore 20

Paris SG-Rennes ore 21

Nantes-St. Etienne mercoledì ore 21

La classifica