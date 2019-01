Fa Cup: 3-1 all'Arsenal, United agli ottavi

Il Manchester United conquista gli ottavi di finale di Fa Cup battendo per 3-1 l'Arsenal. A decidere il match a favore della squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer sono state le reti messe a segno da Sanchez, Lingard e Martial; di Aubameyang il gol della bandiera dei Gunners. Nell'altra partita giocata questa sera valevole sempre per i sedicesimi di Fa Cup successo del Bristol City che ha battuto 2-1 il Bolton.

Ferma la Premier, tocca infatti al quarto turno della Fa Cup e domenica ci sara' l'atteso esordio di Higuain nel Chelsea di Sarri nel comodo incontro con lo Sheffield dopo che, per problemi burocratici, non ha potuto partecipare alla semifinale di Coppa di Lega col Tottenham. Blues che affronteranno l'impegno di domenica gasati dall'ingresso in finale col successo ai rigori di ieri sul Tottenham. Impegni facili per Manchester City e Tottenham.