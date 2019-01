Bundesliga: Hertha Berlino-Schalke 2-2

Tutte vittoriose le big alla ripresa, col Dortmund che vincendo a Lipsia ha incrementato le sue speranze scudetto. La capolista ha un impegno facile con l'Hannover, ma anche Bayern e Moenchengladbach dovrebbero passare indenni l'ostacolo rappresentato da Stoccarda e Augsburg. Il Lipsia cerca riscatto in casa del Dusseldorf, interessante la sfida Wolfsburg-Leverkusen. Nell'anticipo 2-2 tra Hertha e Schalke. Le reti tutte nel primo tempo con gli ospiti in vantaggio al 17' grazie ad una rete di Konoplyanka. L'Hertha pareggia al 39' con Grujic. Ospiti ancora avanti con Uth al 44' e raggiunti da Ibisevic al 49'. In classifica l'Hertha aggancia momentaneamente al sesto posto il Wolfsburg a 28 punti; Schalke 12mo a 22.

