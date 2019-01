Super Pliskova, Serena Williams lascia Australian Open

Serena Williams ha perso ai quarti di finale dell'Australian Open contro Karolina Pliskova mentre era a un passo dalla vittoria. La tennista statunitense ha poggiato male il piede sinistro torcendosi una caviglia quando aveva ben 4 match point dal giocare. A quel punto la ceca è riuscita a ribaltare il risultato fino al 6-4, 4-6, 7-5 che le garantisce ora l'accesso alla semifinale.

"Ero quasi nello spogliatoio - ha ammesso Pliskova al termine del match - mentre ora sono qui come vincitrice".

In semifinale Pliskova affronterà la giapponese Naomi Ōsaka, che ha battuto Elina Svitolina per 6-4, 6-1. L'altra semifinale femminile sarà tra Petra Kvitova e Danielle Collins.