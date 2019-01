Ligue1: Garcia rischia esonero a Caen

Testacoda a rischio pallottoliere al Parco dei Principi. Il Psg ospita il Guingamp fanalino di coda in un incontro segnato, come quello tra l'inseguitore Lilla e l'Amiens. Il match clou e' quello tra le due terze: il St.Etienne riceve il Lione per proseguire il sogno Champions. Sempre piu' a rischio la panchina di Rudi Garcia al Marsiglia visto che la vittoria sfugge dal 25 novembre e l'Om e' stato estromesso nella Coppa di Francia da una formazione di quarta serie. Un ko a Caen potrebbe sancire l'addio dell'ex tecnico della Roma. Dopo il pari col Nizza il Monaco ha un'altra chance per risalire dalla zona retrocessione ospitando lo Strasburgo.

Il quadro della 21/ma giornata