Derby Arsenal-Chelsea clou di Premier League

Il derby Arsenal-Chelsea e' il clou del fine settimana europeo che vede impegni facili per Liverpool, City e United. Per il Liverpool sembra l'anno giusto per rivincere lo scudetto dopo 29 anni. Alisson para, Salah segna, difesa e centrocampo convincono sotto l'abile conduzione di Klopp. Il Crystal Palace sembra destinato a fare il solletico ai Reds, ma il +4 restera' inalterato perche' il City non dovrebbe avere problemi a Huddersfield.

Il clou e' il derby di Londra tra l'alterno Arsenal e il piu' concreto Chelsea di Sarri. Il Tottenham prova a ripartire nel derby col Fulham di Ranieri dopo il ko con l'United. Pogba e compagni sono la mina vagante della corsa Champions visto che, dopo l'addio di Mourinho e le cinque vittorie consecutive, hanno lanciato la corsa per il quarto posto, da cui per ora distano sei punti. La striscia dovrebbe proseguire in casa col Brighton.

