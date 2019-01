Ligue1: il Lille vince a 3-1 a Caen, 1-1 tra Lione e Reims

Torna il campionato francese con Nimes-Angers rinviata per i gilet gialli. Continua a correre il Lilla che vince 3-1 a Caen e consolida il secondo posto in classifica a 37 punti. Mezzo passo falso del Lione che pareggia 1-1 in casa col Reims e scivola a -4 dal Lille. Il Psg scende in campo ad Amiens dopo la figuraccia in Coppa di Francia dove è stato eliminato dal Guingamp, fanalino di coda in campionato. Scorie di coppa anche per il Marsiglia, eliminato addirittura dai dilettanti del Andrezieux. Garcia rischia ospitando un Monaco apparso in recupero.

Il quadro della 20/ma giornata