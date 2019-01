LaLiga: il Rayo batte il Celta 4-2, Barcellona ospita l'Eibar

Il Rayo batte il Celta 4-2 nell'anticipo della 19/ma gornata della Liga. Il Barcellona eliminato a sopresa dal Levante in Coppa del Re cerca la rivincita in campionato dove domenica ospita l'Eibar. Il Real gioca in casa del Betis mentre l'Atletico riceve il Levante. Siviglia atteso a Bilbao mentre l'Alaves deve difendere a Girona il suo quarto posto.

Il quadro della 19/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)