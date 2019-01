Per CR7 non c'è spazio nella formazione dei più costosi

Cristiano Ronaldo non figura nell'elenco degli 11 calciatori più costosi del mondo, almeno secondo quanto pubblica l'istituto di statistica Kpmg Football Benchmark, che ha stilato questa speciale classifica. L'asso juventino non è stato inserito fra i calciatori che a oggi avrebbero la valutazione più alta di mercato: nella classifica si tiene conto di parametri che vanno dalla posizione in campo all'età, dalle prestazioni al contratto alla disciplina fino alle presenze in Nazionale. Il Barcellona, stando alle indicazioni, è la società più rappresentata, dal momento che può schierare quattro giocatori: la media per ciascun atleta è 122 milioni, il computo totale supera il miliardo.

Questi i 'magnifici' 11:

1. Marc Ter Stegen (Barcellona), valore 89 milioni

2. Joshua Kimmich (Bayern Monaco), 67 milioni

3. Samuel Umtiti (Barcellona), 73 milioni

4. Raphael Varane (Real Madri), 81 milioni

5. Jordi Alba (Barcellona), 50 milioni

6. Paul Pogba (Manchester United), 119 milioni

7. Ngolo Kante (Chelsea), 85 milioni

8. Kevin De Bruyne (Manchester City), 129 milioni

9. Lionel Messi (Barcellona), 205 milioni

10. Kylian Mbappé (PSG), 215 milioni

11. Neymar (PSG), 229 milioni.