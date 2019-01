Paulinho rimane in Cina, al Barcellona 42 milioni

Paulinho non tornerà al Barcellona, quindi rimane in Cina. Secondo quanto scrive la stampa catalana, il Guangzhou Evergrande, club il cui allenatore è Fabio Cannavaro, ha esercitato l'opzione di acquisto e verserà 42 milioni di euro al Barcellona per tenersi il centrocampista brasiliano.

Paulinho era tornato all'Evergrande in prestito nel luglio scorso, dopo che un anno prima, acquistati per 40 milioni, aveva lasciato la squadra cinese per andare al Barcellona. Ma dopo un anno in 'blaugrana' con 34 presenze e 9 reti, era tornato in Cina a titolo temporaneo. Adesso torna al Guangzhou a titolo definitivo.

Per il Barcellona si tratta della terza cessione più remunerativa della sua storia dopo i 222 milioni ricevuti dal Psg per Neymar e i 60, di clausola rescissoria, pagati dal Real Madrid quando prese Figo