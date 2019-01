Globe Soccer Awards: doppietta CR7, miglior giocatore e gol

Cristiano Ronaldo comincia il 2019 con una doppietta il portoghese della Juventus ha infatti vinto per la terza volta in carriera i Globe Soccer Awards, la cui cerimonia di consegna è in corso a Dubai.

A CR7, che ha superato nel voto finale i due francesi campioni del mondo, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, è andato anche il premio per il miglior gol dell'anno che, ovviamente, è la mirabolante rovesciata allo Juventus Stadium nell'ultima Champions, quando il portoghese giocava ancora nel Real Madrid.

Fabio Capello ha ricevuto il premio alla carriera nella categoria allenatori, mentre l'Atletico Madrid è stato premiato come migliore squadra, superando i cugini del Real e il Liverpool.



"Siamo nel 2019, il 2018 appartiene al passato. Tutto è passato, il 2019 è iniziato bene con questo premio per il gol che purtroppo ho segnato contro la mia squadra attuale. Per questo non sono totalmente felice. Devo tuttavia ringraziare i tifosi, il calcio senza di loro sarebbe nulla". Così Cristiano Ronaldo commenta il premio di 'gol dell'anno' che gli è stato assegnato oggi a Dubai per la rete in rovesciata con la maglia del Real Madrid nella sfida di Torino contro la Juventus. " Per me è stato bello vincere il premio grazie a quel gol - aggiunge CR7 -. Ho segnato quasi 700 reti, ma credo che quello sia il più bello". Quali sono gli obiettivi di Ronaldo per il 2019? "Continuare a segnare, tutti sanno quanto sia difficile fare gol. Io amo le sfide e ora voglio vincere il più possibile con la Juventus".