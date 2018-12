Champions League: Plzen Roma 0-0 LIVE Alle 21 Young Boys Juventus

In campo Viktoria Plzen-Roma 0-0, Real Madrid-CSKA Mosca 0-2 LIVE

Ultimo turno della fase a giorni della Champions con la Roma impegnata sul campo del Viktoria Plzen, chiede alla Roma di evitare brutte sorprese in Repubblica Ceca. La partita è ininfluente ai fini della qualificazione agli ottavi, ma visto il momento dei giallorossi un risultato negativo potrebbe far precipitare la situazione, soprattutto per quanto riguarda la posizione del tecnico. Juve impegnata in Svizzera alla ricerca del primato del girone. Per ottenerla la Juventus deve tornare dallo Stade de Suisse di Berna, bellissimo impianto dal manto sintetico che rende "il pallone molto più veloce", con una vittoria. I tre punti garantiscono il primo posto nel Gruppo H, indipendentemente dal risultato tra Valencia e Manchester United, e mister Allegri non vuole farseli sfuggire. Perché è "un nostro obiettivo", sottolinea, e perché permette un ottavo "più morbido". L'ultimo ottavo da decidere è quello tra Shakhtar e Lione mentre Ajax-Bayern si giocano la testa del girone.

Il quadro della sesta giornata

Real Madrid-CSKA Mosca 0-2 (Chalov 37',Schennikov 43') LIVE

Viktoria Plzen-Roma 0-0 LIVE

Manchester City-Hoffenheim ore 21

València-Manchester United

Ajax-Bayern Monaco

Young Boys-Juventus

Benfica-AEK Atene

Shakhtar-Lione

Probabili formazioni di Viktoria Plzen-Roma. Viktoria Plzen (4-2-3-1): 16 Hruska, 24 Havel, 2 Hejda, 4 Hubnik, 19 Kovarik, 6 Prochazka, 17 Hrosovsky, 11 Petrzela, 25 Cermak, 10 Kopic, 18 Chory. (1 Kozacik, 7 Horava, 8 Limbersky, 14 Reznik, 20 Bucha, 37 Reznicek, 44 Pernica). All.: Vrba. Roma (4-2-3-1): 83 Mirante, 18 Santon, 15 Marcano, 5 Juan Jesus, 3 Lu. Pellegrini, 4 Cristante, 42 Nzonzi, 34 Kluivert, 27 Pastore, 17 Under, 14 Schick. (1 Olsen, 20 Fazio, 11 Kolarov, 24 Florenzi, 19 Coric, 22 Zaniolo, 8 Perotti). All.: Di Francesco. Quote Snai: 2,65; 3,45; 2,60.

Le probabili formazioni di Young Boys-Juventus . Young Boys (4-1-4-1): 26 Von Ballmoos, 43 Mbabu, 5 Von Bergen, 4 Camara, 23 Benito; 6 Bertone; 30 Lauper, 8 Sow, 20 Aebischer, 17 Assale; 18 Nsame. (1 Wolfli, 13 Ngamaleu, 16 Fassnacht, 19 Schick, 21 Garcia, 39 Seydoux, 99 Hoarau) All.: Seoane. Juventus (4-3-3) 1 Szczesny, 20 Cancelo, 24 Rugani, 19 Bonucci, 2 De Sciglio; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 23 Emre Can; 11 Douglas Costa, 7 Ronaldo, 17 Mandzukic. (22 Perin, 3 Chiellini, 10 Dybala, 14 Matuidi, 18 Kean, 16 Cuadrado, 33 Bernardeschi). All.: Allegri. Quote Snai: 7,75; 4,50; 1,43.