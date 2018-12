Champions: Liverpool Napoli. Ancelotti: "La torta c'è, ora la ciliegina"

"Sentire l'orgoglio di giocare una partita così importante", ma anche "mettere la ciliegina sulla torta che abbiamo preparato". Carlo Ancelotti detta la linea al suo Napoli che martedì scende in campo ad Anfield per giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League: gli azzurri passano se vincono, pareggiano o anche perdono per un gol di scarto segnando almeno una rete, questo il "piccolo vantaggio che abbiamo costruito facendo cose straordinarie in un girone molto duro", spiega il tecnico azzurro.

Le cose straordinarie sono arrivate dall'undici Champions che il nuovo allenatore ha costruito, partendo dalla delusione del pari di Belgrado alla prima giornata, un gruppo a cui si affiderà anche domani, con l'ormai rodato Maksimovic a destra, Fabian Ruiz in mediana e il duo Mertens-Insigne davanti. Ancelotti si permette però un po' di pretattica: "non chiedetemi la formazione perché non la so neanche io", dice con un sorriso, prima di lanciare la sfida a Klopp: "la partita di andata ci ha dato sicurezza - spiega riferendosi al successo al San Paolo - anche se so che il Liverpool cambierà qualcosa, ma questo non inciderà sulla nostra strategia". Una risposta al tecnico rivale Jurgen Klopp che aveva anticipato: "Gli azzurri hanno dimostrato una grande voglia di vincere all'andata, noi domani faremo dei cambiamenti tattici e cercheremo di creare un clima speciale. E' un'impresa che possiamo fare ad Anfield".

Probabili formazioni di Liverpool-Napoli, partita della 6/a e ultima giornata del Girone C della Champions League, in programma domani (alle 21) ad Alfield Road. Liverpool (4-3-3): 13 Alisson, 66 Alexander-Arnold, 32 Matip, 4 Van Dijk, 26 Robertson, 5 Wijnaldum, 14 Henderson, 8 Keita, 11 Salah, 9 Firmino, 10 Mané. (22 Mignolet, 18 Alberto Moreno, 6 Lovren, 3 Fabinho, 7 Milner, 23 Shaqiri, 15 Sturridge). All.: Klopp. Napoli (4-4-2): 25 Ospina, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 33 Albiol, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 5 Allan, 17 Hamsik, 8 Fabian Ruiz, 14 Mertens, 24 Insigne. (1 Meret, 2 Hysaj, 31 Ghoulam, 30 Rog, 42 Diawara, 20 Zielinski, 99 Milik). All.: Ancelotti. Arbitro: Skomina (Polonia). Quite Snai: 1,63; 4,25; 5,00.