LaLiga: Barcellona 4-0 nel derby, Messi show segna una doppietta

Lionel Messi al top nel derby di Barcellona che la squadra pluricampione d'Europa ha vinto per 4-0 sul cmapo dei 'cugini' dell'Espanyol, mai in partita contro lo strapotere dei rivali, oggi in maglia rosa. La Pulce è stato il mattatore con due gol segnati con altrettante perfette punizioni. Di Dembelè e Suarez le altre due reti. Per Messi anche un assist decisivo, un palo e una serie di giocate strabilianti. Ora il Barcellona, che in Champions fa parte dello stesso girone dell'Inter e martedì prossimo affronterà il Tottenham, in campionato vola a +3 su Siviglia (pari a Valencia) e Atletico (3-0 all'Alavés). I 'colchoneros' soffrono ma alla fine fanno bottino pieno contro l'Alavés. Decisivo l'ex rossonero Kalinic, che segna la rete del vantaggio, seguita poi da quelle di Griezmann e Rodrigo per il 3-0 finale che permette all'Atletico di agganciare il Siviglia al secondo posto: gli andalusi fanno infatti 1-1 a Valencia. Otto i punti di vantaggio del Barça sul Real Madrid, che però domani può tornare a -5 e scavalcare l'Alavés al quarto posto.(

Il quadro della 15/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)