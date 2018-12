X Factor, fuori dai giochi Martina e Leo

Dedicata al tema 'Un mare da salvare', questa sera sul palco della X Factor Arena è andata in scena la semifinale del talent targato Sky, che la prossima settimana eleggerà il suo nuovo talento. Ad aprire la serata live di X Factor, in pieno tema con l'argomento portante scelto per la puntata live, l'esibizione di Lorenzo Licitra, vincitore dello scorso anno e che per l'occasione si è esibito insieme ai sei concorrenti rimasti in gara, Anastasio, Bowland, Leo Gassmann, Luna, Martina Attili e Naomi, sulle note del capolavoro di Bob Dylan "A Hard Rain's A-Gonna Fall" e su un palcoscenico inondato d'acqua. Il meccanismo della competizione scelto per oggi è quello della doppia eliminazione, che porterà sotto i riflettori della finalissima al Mediolanum Forum quattro concorrenti. Sul fronte giudici, ad inizio serata le squadre sono equilibrate, con Manuel Agnelli e Mara Maionchi a quota due concorrenti in gara, rispettivamente con le Under Donne e gli Under Uomini, e Fedez e Lodo Guenzi con un solo concorrente ciascuno per gli Over e i Gruppi. Due le manche previste per questa puntata: nella prima, 'My Song', i concorrenti hanno presentato brani scelti da loro stessi, mentre nella seconda ciascuno ha proposto il brano scelto dal proprio giudice. Annunciata come la semifinale più dura di sempre, il live di questa sera si è aperto con la voce di Naomi, che per la sua prima esibizione di oggi ha scelto 'Problem' di Ariana Grande. A seguire, Leo Gasmann ha provato a convincere il pubblico del televoto con 'Dead in the water' firmato dall'ex Oasis Noel Gallagher e in versione voce e chitarra, mentre Luna ("la concorrente più attuale" secondo Manuel Agnelli) se l'è vista con un'intensa 'Mica Van Gogh' di Caparezza. Attesissimi dal pubblico anche questa sera, i Bowland ("grazie per continuare a dimostrare che il futuro è nella contaminazione" a detto il giudice Guenzi rivolto alla band) hanno deciso di confrontarsi con un brano del calibro di 'Iron' di Woodkid, mentre Martina Attili ha scelto per la sua prima manche 'The Climb' di Miley Cyrus. Ultimo del gruppo, Anastasio, che ha puntato tutto sulle rime di una commovente 'La porta dello spavento supremo', canzone di Franco Battiato.

Al termine delle esibizioni di tutti e sei i concorrenti, il televoto ha decretato che il concorrente meno apprezzato da casa è risultato essere Martina, costretta ad abbandonare la gara ad un passo dalla finalissima. La palla, per la scelta dei brani della seconda manche, è passata invece ai giudici. Se Manuel Agnelli ha affidato a Luna 'Can't hold us' di Macklemore e Ryan Lewis, e a Martina Attili 'Clown' di Emeli Sandè, Mara Maionchi ha scelto il classico 'Com'è profondo il mare' di Lucio Dalla per Leo Gassmann e 'Clint Eastwood' dei Gorillaz per Anastasio. Tutt'altra musica, invece, quella che Fedez ha selezionato per la sua Naomi, messa a confronto con un mix tra 'Rap God' di Eminem e 'Beautiful' di Cristina Aguilera. Lodo Guenzi, alle prese con la scelta del brano per i Bowland, ha invece puntato sul l'italiano di 'Amandoti', firmato in originale dai CCCP, ma nella versione di Gianna Nannini. A giochi fatti e prima del televoto finale, sul palco della X Factor Arena è arrivato anche Salmo, nelle vesti di super ospite della serata è alle prese con con i suoi '90 min' e 'Il cielo nella stanza', entrambi brani tratti dal suo nuovo album 'Playlist', già certificato Disco di Platino. Busta alla mano, Alessandro Cattelan, che settimana prossima dirigerà i giochi anche per la finalissima, ha annunciato i primi tre finalisti, i Bowland, Anastasio e Naomi. Leo Gasmann e Luna si sono dovuti invece scontrare nuovamente a suon di note per il ballottaggio, con un brano cavallo di battaglia per convincere i giudici. Agnelli, che a fine serata ha annunciato il suo addio ad X Factor, Guenzi, Maionchi e Fedez non sono però stati in grado di scegliere, optando ancora una volta al tilt e rimandando la scelta al pubblico. Da casa si è quindi decretato che il quarto finalista sarà Luna.