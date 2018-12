'Un esempio per tutti', ecco le parole di Allegri su Ronaldo

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è convinto che il successo di Luka Modric al Pallone d'Oro servirà ''da stimolo'' per Ronaldo: ''Cristiano Ronaldo avrebbe meritato il Pallone d'Oro per quanto fatto in Champions con il Real Madrid. Con il Portogallo al Mondiale più avanti di lì non poteva proprio andare. Ma la vittoria di Modric sarà una stimolo per lui, per fare ancora meglio e riconquistare il sesto trofeo l'anno prossimo con la Juventus''. Allegri - durante la cerimonia per i Gazzetta Sports Awards 2018 che lo ha visto premiato come allenatore dell'anno - esalta le doti del portoghese, ''esempio per chiunque voglia fare il calciatore''. '

'Ha aumentato il grande livello di professionalità che c'è sempre stato alla Juventus. E' un giocatore straordinario, un ragazzo umile che si è inserito molto bene nel gruppo e aggiunge grande competitività in ogni allenamento. E' un esempio per i più giovani, nonostante i suoi successi e i 33 anni cura ancora ogni dettaglio. Per arrivare al suo livello le qualità tecniche non bastano''.

Ieri a Milano sono stati proclamati i Gazzetta Sports Awards 2018, i riconoscimenti ai campioni che si sono distinti per prestazioni sportive e fair play, attribuiti da La Gazzetta dello Sport con il patrocinio di Coni e Comitato Italiano Paralimpico. Una giuria di qualità, tenendo conto dei voti dei lettori, ha incoronato: Uomo dell’anno Filippo Tortu; Donna dell’anno Sofia Goggia; Allenatore dell’anno Massimiliano Allegri; Squadra dell’anno Nazionale Femminile di Pallavolo; Atleti paralimpici dell’anno Oney Tapia e Bebe Vio; Performance dell’anno Mauro Icardi; Exploit dell’anno Elia Viviani; Rivelazione dell’anno: Simona Quadarella; Promessa dell’anno: Francesco Bagnaia. A Vincenzo Nibali, Paolo Maldini e Bobo Vieri La Gazzetta dello Sport ha assegnato i premi Legend 2018, dedicati ai più grandi personaggi di sempre dello sport.

La serata, condotta da Diletta Leotta, sarà trasmessa in esclusiva da La7 oggi 5 dicembre alle 21.15.