Sampdoria Spal. Giampaolo: "Ci teniamo alla Coppa Italia"

Scende in campo la Coppa Italia con tre squadre di Serie A. Si parte alle 15 con Benevento-Cittadella, alle 18 Bologna-Crotone e alle 20.45 Sampdoria-Spal

"Fino a quando c'è la possibilità noi ce la giocheremo". Così Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, alla vigilia del match di Coppa Italia con la Spal carica la squadra verso l'impegno con la compagine di Semplici: "Hanno fatto risultati importanti - ha detto a Samp Tv -, è un avversario ostico che sa giocare le partite". Giampaolo ha ribadito la voglia dei blucerchiati di proseguire in Coppa: "Credo che ogni partita ufficiale vada onorata sempre così come le amichevoli, perché fanno comunque parte di un processo di lavoro. Ci teniamo a andare avanti e mi aspetto una buona affluenza di pubblico. Se vogliamo arrivare a giocarci le partite importanti bisogna passare da questi step. Faremo in modo di poter proseguire questa avventura che è sempre sentita da tutti anche dal punto di vista mediatico: è come se fosse una scorciatoia per raggiungere le competizioni europee, ma devi comunque vincere la finale". Sulla possibile formazione annuncia molte novità rispetto alla squadra che ha vinto sabato col Bologna: "Qualche cambio lo farò, qui c'è gente che lavora da 5 mesi e non ha messo ancora piede in campo - ha detto -. Ma non regalo niente a nessuno, se faccio giocare qualcuno è perché ho fiducia. Scenderanno in campo Rafael, Ferrari, Sala, Colley, Ronaldo Vieira, Jankto, Saponara, Kownacki, Defrel e due ragazzi che ho lasciato in sospeso per le condizioni ancora da verificare".