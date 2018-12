Ippica: Sandi a Ministro Centinaio, è ora di costruire il futuro

"È il momento in cui dobbiamo dare un colpo finale alle brutture del passato e costruire il futuro del settore". Così Giorgio Sandi, presidente di Ippica Nuova, associazione che riunisce proprietari, allevatori, gentleman driver e professionisti del Trotto, in una nota che fa il punto sul riordino dell'ippica avviato dal ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del Turismo con Gian Marco Centinaio.

"Il mondo dell'ippica italiana si sta confrontando con le tante attese e speranze suscitate dall'arrivo di un ministro, Centinaio, che ha dedicato tempo ed attenzione al settore dopo tanti, troppi anni di assenza della politica e disinteresse delle istituzioni". Sandi sottolinea che "la creazione di una task force per assistere il Mipaaft nella riforma del settore, l'ingresso di nuovi dirigenti, i miglioramenti nei pagamenti dei premi, la sospensione (e speriamo presto la cancellazione) del deleterio decreto Castiglione, l'impegno a emettere il calendario delle corse entro la fine dell'anno e dei GP, sono tutti aspetti positivi a cui va dato il giusto risalto e il nostro sostegno".