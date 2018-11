Serie A: Sampdoria Bologna, probabili formazioni

Come se non bastasse la crisi di risultati sportivi, che ha portato 1 punto in 5 gare, a pesare sulla delicata sfida di domani della Sampdoria col Bologna, dietro 5 punti ed in zona retrocessione, sono arrivati prima l'inchiesta della procura di Roma che ha indagato il presidente Ferrero per truffa, quindi l'ultimatum dei tifosi: prima della partita delle 20:30 vogliono spiegazioni "serie" da Ferrero sotto la Gradinata Sud. "Pretendiamo di sapere come stanno le cose direttamente e pubblicamente dal signor Ferrero, tenuto a rispondere a tutti i Sampdoriani di un'accusa tanto grave" hanno scritto in una nota. "Chiediamo la verità in particolare sulla presunta sottrazione di denaro dalle casse per fini personali". "In assenza di risposte (serie) nel giro di una settimana, il silenzio equivarrà per noi a un'ammissione di colpa che, vista la gravità delle accuse, non può portare altro che a spingerci ad agire per estromettere per sempre il signor Ferrero dalla Sampdoria". L'allenatore Giampaolo non commenta: su "quella che è la burocrazia del club, la chiamo così, ci pensa il club ad esprimersi in maniera ufficiale sulle cose da fare. Con Ferrero parlo solo di calcio".

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero, 24 Bereszynski, 3 Andersen, 26 Tonelli, 29 Murru, 16 Linetty , 6 Ekdal, 10 Praet, 5 Saponara, 92 Defrel, 27 Quagliarella (33 Rafael, 2 Belec, 15 Colley, 7 Sala, 22 Tavares, 25 Alex Ferrari, 4 Vieira, 14 Jankto, 9 Caprari, 99 Kownacki). All.: Giampaolo. Squalificati: nessuno Diffidati: Praet. Indisponibili: Regini.

Bologna (3-5-2): 28 Skorupski, 33 Calabresi, 23 Danilo, 18 Helander, 14 Mattiello, 16 Poli, 5 Pulgar, 32 Svanberg, 35 Dijks, 9 Santander, 24 Palacio (1 Da Costa, 3 Gonzalez, 4 De Maio, 6 Paz, 15 Mbaye, 8 Nagy, 11 Krejcì, 17 Donsah, 7 Orsolini, 22 Destro, 30 Okwonkwo, 91 Falcinelli). All.: F. Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Calabresi. Indisponibili: Dzemaili. Arbitro: Abisso di Palermo. Quote Snai: 1,95; 3,30; 4,25