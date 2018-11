Serie A: Roma Inter: torna Spalletti ma rischia Di Francesco

Decimata dagli infortuni, scossa dalle polemiche ma già qualificata agli ottavi di Champions, la Roma si prepara ad un esame che non può fallire. L'Inter del vecchio maestro Spalletti può indicare il pollice verso all'ondivaga gestione Di Francesco. Il settimo posto, a -5 dalla zona Champions, sa di bilancio fallimentare se non ci sarà un'impennata domenica contro una formazione fisica, coriacea che non strappa applausi ma ci crede sempre e strappa spesso risultati in recupero.

Mancherà la solita sfida del gol tra Icardi e Dzeko per il forfeit del bosniaco, uno dei tanti che hanno falcidiato la rosa e che costringeranno il tecnico a confermare l'attacco Primavera Under-Schick-Kluivert con Zaniolo trequartista, 81 anni in quattro. Se Di Francesco e' in forte difficolta' Spalletti non e' tranquillo: gli ottavi di Champions dipendono dal Barcellona qualificato, Nainggolan e Peirisic non incidono, manca qualità a centrocampo. Dopo la trasferta con la Roma ci sara' quella con la Juve. Certo Spalletti torna all'Olimpico con un rassicurante +9 sui rivali e spera di ripetere l'incursione dell'agosto 2017 quando l'Inter si e' imposta in rimonta 3-1 con una doppietta di Icardi. Il pari del ritorno non ha nuociuto alla qualificazione Champions di entrambe anche se l'Inter c'e' arrivata all'ultimo respiro. Stavolta in caso di settimo ko Di Francesco potrebbe saltare e il progetto Monchi andrebbe in frantumi. Ma anche per Spalletti un rovescio non sarebbe indolore. Le forti motivazioni e la presenza di tanti campioni costituiscono un intrigante cocktail che puo' far decollare la serata. Tra Roma e Inter e' sempre stata una sfida spettacolare contrassegnata da prodezze e gol a raffica, soprattutto dopo calciopoli con la Roma unica avversaria di un'Inter stellare.