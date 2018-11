Serie A: Chievo Lazio, probabili formazioni

Probabili formazioni di Chievo-Lazio. Chievo (4-3-1-2): 70 Sorrentino, 27 Depaoli, 14 Bani, 15 Rossettini, 29 Cacciatore, 56 Hetemaj, 8 Radovanovic, 22 Obi, 23 Birsa, 69 Meggiorini, 9 Stepinski. (16 Seculin, 1 Semper, 12 Cesar, 3 Tanasijevic, 13 Kiyine, 5 Barba, 21 Burruchaga, 31 Pellissier, 17 Giaccherini 11 Leris, 20 Djordjevic). All: Di Carlo. Squalificati: nessuno. Diffidati: Rossettini. Indisponibili: Tomovic, Rigoni, Pucciarelli. Lazio (3-5-1-1): 1 Strakosha, 13 Wallace, 33 Acerbi, 26 Radu, 77 Marusic, 16 Parolo, 25 Badelj, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic, 10 Luis Alberto, 17 Immobile. (23 Guerrieri, 24 Proto, 15 Bastos, 3 Luiz Felipe, 22 Caceres, 5 Lukaku, 4 Patric, 96 Murgia, 32 Cataldi, 7 Berisha, 11 Correa, 20 Caicedo). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Basta, Leiva. Arbitro: Maresca di Napoli. Quote Snai: 7,25; 4,25; 1,45