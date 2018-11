Olimpico celebra Totti nella 'Hall of Fame' della Roma

Di nuovo sul campo dell'Olimpico, stavolta in giacca e cravatta per ricevere la maglia speciale che celebra il suo ingresso ufficiale nella 'Hall of fame' della Roma. Serata speciale per Francesco Totti, accolto da una vera e propria ovazione dal pubblico romanista presente allo stadio per assistere alla gara di Champions League col Real Madrid. A consegnare la casacca all'ex numero 10 - visibilmente emozionato - sono stati altri due 'mostri sacri' della storia giallorossa, ovvero Bruno Conti e Paulo Roberto Falcao. "Di nuovo sul terreno di gioco? Non è uguale, sono due tappeti diversi. Oggi è un giorno significativo, troppo importante. Essendo romano e romanista, capitano, aver indossato un'unica maglia è un privilegio - le parole di Totti, omaggiato anche dal Real Madrid con una maglia merengue consegnata da Butragueno, Raul e Roberto Carlos -. Una cosa difficile da descrivere, davanti a questo pubblico è emozionante. La cosa più bella è rimanere uniti come siamo sempre stati. Sono tutti fratelli e sorelle per me, li amo veramente. Loro sono la mia Hall of Fame, sempre". Al momento di lasciare il campo Totti ha salutato la Curva Sud, che ha ricambiato con lo striscione "Un capitano è per sempre" (e cantando cori contro il presidente Pallotta), e poi si è concesso per una foto ricordo con la moglie Ilary e i figli