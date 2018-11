Champions: Roma Real Madrid. Monchi, squadra in buone mani con Di Francesco

"Io credo nel nostro allenatore e credo che siamo in buone mani". A poche ore dalla sfida di Champions League col Real Madrid, Monchi ribadisce la fiducia della Roma nei confronti di Eusebio Di Francesco. Il ds spagnolo, in occasione del consueto pranzo tra dirigenze che si consuma nel giorno della partita, conferma poi che sarà difficile vedere Dzeko in campo: "Edin verso il forfait? Sì, ma dobbiamo aspettare fino all'ultimo momento e poi siamo tranquilli con Schick. Vediamo se Edin ce la fa, altrimenti giocherà Patrik".

"Che reazione mi aspetto da parte della squadra dopo la sconfitta di Udine? Mi aspetto una reazione simile a quella che abbiamo avuto nelle ultime partite che abbiamo giocato all'Olimpico in Champions - conclude Monchi facendo riferimento al fatto che la Roma in casa ha vinto le ultime sette gare europee -. Credo che dobbiamo continuare su questa strada che abbiamo intrapreso nell'ultimo anno e mezzo e che ci a portato in semifinale lo scorso anno e oggi a lottare col Real Madrid per il primo posto nel girone".