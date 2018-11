Champions League: Napoli Stella Rossa. Ancelotti: "Gara non decisiva"

''A questo punto della competizione se non passiamo il turno siamo dei coglioni''. Carlo Ancelotti in conferenza stampa non usa mezze misure alla vigilia della partita con la Stella Rossa di Belgrado. ''Credo - aggiunge il tecnico del Napoli - che certamente molti siano sorpresi dal fatto che stiamo competendo con squadre di altissimo rango e livello. Fino a questo punto siamo stati una sorpresa e lo saremmo ancor di più se non riuscissimo a passare il turno''

'Non credo che quella di domani con la Stella Rossa sarà una partita decisiva. Sarà senz'altro importante, ma non decisiva. La mia sensazione è che la qualificazione si deciderà nell'ultimo turno del girone''. Carlo Ancelotti, alla vigilia della gara con i serbi, ritiene che la qualificazione agli ottavi di Champions il Napoli se la giocherà a Liverpool. ''Il nostro obiettivo - dice l'allenatore - è quello di passare il turno, ma la sensazione che ho è che domani non si decide niente, anche perché il girone è molto equilibrato. Certo la gara di domani è di fondamentale importanza. Noi siamo posizionati molto bene in questo gruppo che sembrava quasi impossibile. Ora manca - conclude - solo la ciliegina sulla torta che possimao mettere nelle ultime due partite''.

'Credo che la Stella Rossa sia stata fino a ora sottovalutata a causa delle due pesanti sconfitte subite in trasferta. Ma con il Liverpool ha meritato la vittoria e tiene ancora aperto il discorso qualificazione''.

Carlo Ancelotti traccia l'identikit del prossimo avversario del Napoli in Champions e ci tiene a precisare che ''non si tratta del classico fanalino di coda''. 'Mi aspetto - spiega il tecnico dei partenopei - una squadra molto ordinata, molto ben organizzata soprattutto nella fase difensiva che cercherà di sfruttare il contropiede. Hanno una identità molto chiara e definita. Per batterli bisognerà attaccare bene e difendere bene. Non sarà una partita giocata davanti a una sola porta - conclude Ancelotti - perchè loro hanno ancora ambizioni di qualificarsi''.