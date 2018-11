Salvini: "Gattuso? Lo stimo,ho parlato da tifoso"

"Gattuso è il miglior allenatore che il Milan possa avere e io ho parlato da tifoso. Diciamo che magari con qualche cambio sarebbe però finita in maniera diversa". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna sulla polemica con Rino Gattuso dopo il pareggio di ieri contro la Lazio. "Ho immensa stima - ha spiegato - per Gattuso come calciatore e allenatore. Quando ieri sull'1 a 0 l'allenatore della Lazio ha fatto tre cambi con tre uomini freschi e noi non abbiamo fatto manco un cambio nonostante ci stessero pressando da venti minuti ho parlato da tifoso".

La polemica - Un pareggio che lascia tutto invariato nella lotta Champions. Lazio e Milan si spartiscono la posta all'Olimpico, ma per un soffio i rossoneri non trovavano il successo esterno, colpa di un gol di Correa allo scadere. Al termine del match, intercettato da alcuni cronisti, il vicepremier Matteo Salvini, noto tifoso milanista e con sciarpa rossonera al collo, ha ammesso di essersi divertito ma non ha mandato giù certe scelte di Gattuso: "Certo, col senno di poi, ma non capisco per quale motivo non abbia fatto cambi. Erano stanchi…", le parole dell'esponente del governo.

In conferenza stampa è arrivata, piccata, la replica del tecnico milanista. Evidentemente irritato per il fatto che questa sia stata solo l'ultima di una lunga serie di 'incursioni' di Salvini sulla sua squadra del cuore: "Salvini si lamenta perché non ho fatto cambi? Sentite - ha sbottato Gattuso - io non parlo di politica perché non capisco nulla. A Salvini dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male". Quindi Gattuso ha aggiunto: "Questo è un Paese incredibile - ha rimuginato -: Salvini si lamenta perché non ho fatto i cambi… Ha cominciato con Higuain, ora è un'abitudine, poi i biglietti del derby, continuiamo così allora".