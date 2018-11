Europa League: Uefa, l'Arsenal giocherà in Ucraina

La partita di Europa League tra il Vorskla e l'Arsenal, in programma giovedì nello stadio di Poltava, in Ucraina, si svolgerà come previsto, nonostante il presidente Petro Poroshenko abbia chiesto la legge marziale. La marina ucraina ha riferito che ieri sei suoi marinai sono rimasti feriti quando le guardia costiera russa hanno aperto il fuoco su tre navi a largo della Crimea. "Confermiamo che la partita sarà giocata come programmato" giovedì, ha fatto sapere la Uefa, aggiungendo che "come avviene per tutte le partite di competizioni Uefa, saranno adottate le misure di sicurezza necessarie".