Bundesliga: apre il Leverkusen - LIVE

Bayern quarto e Nazionale retrocessa in Nations League. Momento difficile per il calcio tedesco che si consola col Dortmund capolista che non dovrebbe temere la trasferta di Magonza. I bavaresi in crisi (3 ko e un pari nelle ultime 6 gare) provano a ripartire ospitando il Duesseldorf. Non dovrebbe avere problemi il Moenchengladbach con l'Hannover. Le deludenti Leverkusen e Schalke possono marciare verso il centroclassifica se battono formazioni modeste come Stoccarda e Norimberga.

Il quadro della 12/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Bayer Leverkusen-Stoccarda stasera

Hertha-Hoffenheim sabato ore 15:30

Bayern Monaco-Fortuna Düsseldorf

Wolfsburg-Lipsia

Magonza-Borussia Dortmund

Augusta-Eintracht

Schalke-Norimberga ore 18:30

Friburgo-Werder Brema domenica ore 15

Mönchengladbach-Hannover ore 18