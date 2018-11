Rugby: Italia-All Blacks, O'Shea conferma XV anti-Australia

Luca Sperandio all'ala al posto dell'infortunato Mattia Bellini. Questo l'unico cambio nella formazione titolare dell'Italrugby che affronterà dopodomani a Roma la Nuova Zelanda rispetto a quella in campo sabato scorso a Padova contro l'Australia. Il ct della nazionale, Conor O'Shea, ha ufficializzato la formazione per la difficile sfida con gli All Blacks, campioni del mondo in carica, invitando gli azzurri "ad avere lo stesso approccio avuto contro l'Australia". "Vogliamo chiudere con una bella prestazione i test match di Novembre giocando il nostro miglior rugby" ha commentato O'Shea. Il tecnico irlandese ha così confermato Jayden Hayward come estremo, la coppia di centri Campagnaro-Castello e Benvenuti numero 14. Mediana di marca Benetton con Allan e Tebaldi. In terza linea Steyn numero otto affiancato da Sebastian Negri e Jake Polledri. In seconda linea il duo biancoverde Budd-Zanni, mentre in prima linea capitan Ghiraldini sarà coadiuvato da Lovotti e Ferrari. In panchina si rivede Edoardo Padovani con il numero 23.

Questa la formazione dell'Italia: 15 Jayden Haywaed, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Michele Campagnaro, 12 Tommaso Castello, 11 Mattia Bellini, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Abraham Jurgens Steyn, 7 Jake Polledri, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini (capitano), 1 Andrea Lovotti.