Higuain a Roma per ricorso su squalifica

Gonzalo Higuain parteciperà assieme al legale del Milan Lorenzo Cantamessa all'udienza di domani davanti alla Corte federale d'appello per il ricorso del club contro la squalifica di due giornate inflitta all'attaccante per le proteste contro l'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni durante la partita con la Juventus.

L'udienza è in programma alle 12.30 a Roma. Ammonito e poi espulso in pochi secondi, Higuain ha poi ricevuto dal giudice sportivo due giornate di squalifica e ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, "condotta gravemente irriguardosa" nei confronti dell'arbitro, a cui si è avvicinato, dopo essere stato ammonito per proteste, "in modo scomposto e minaccioso", reiterando platealmente le proteste al momento dell'allontanamento dal campo.