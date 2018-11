Schumacher, un video inedito per i 50 anni

Un'intervista inedita di Michael Schumacher in vista del suo 50/o compleanno che cade il prossimo 3 gennaio. A quasi cinque anni dal terribile incidente sugli sci del sette volte campione del mondo di Formula 1 sulle nevi di Meribel, la famiglia dell'ex ferrarista ha voluto fare un regalo ad appassionati e non del Circus rompendo il silenzio calato sul campione delle monoposto dopo quella tragica caduta sulla neve, mettendo in rete un video precedente al 29 dicembre 2013, il giorno che cambiò per sempre la vita del pilota. In queste immagini inedite Schumi sorridente parla dell'amore per la Rossa, dei suoi rivali, dei suoi idoli e del segreto dei suoi successi.

''Il campionato più emozionante è stato senza dubbio nel 2000 con la Ferrari - ricorda Schumacher nel video postato sul sito ufficiale del campione - Dopo 21 anni senza mondiale per la Ferrari e quattro anni per me senza successi, alla fine ho vinto la gara, una gara eccezionale a Suzuka, ed ho vinto il Mondiale'', racconta il tedesco che alla domanda su quale pilota rispetti di più, ha assicurato che Häkkinen è uno dei compagni con cui ha avuto il miglior rapporto.

"La Formula 1 resta uno sport duro, tra i più difficili - dice ancora - anche se prima lo era molto di più. Serve sempre moltissima preparazione".

Tante riflessioni che fanno rivivere il mito di Schumi, dopo cinque anni di silenzio un omaggio al campione che è stato.