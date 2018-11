Rugby: Italia battuta dall'Australia 7-26

L'Italia è stata sconfitta dall'Australia 7-26 (0-14) nel secondo Cattolica test match di rugby, disputato a Padova. L'Italrugby esce a testa alta ma a mani vuote dallo stadio Euganeo di Padova, sede della sfida con l'Australia nel secondo dei tre Cattolica test match autunnali. Passi avanti di una nazionale che non ha trovato la forza per abbattere il tabù Wallabies, mai battuti nei 18 confronti svoltisi finora, anche quando li trova più abbordabili come in questa occasione. Quattro le mete degli ospiti, contro una sola degli azzurri che però hanno sprecato tante occasioni, specie in un secondo tempo decisamente dominato nel gioco, e sono stati anche sfortunati per certe decisioni arbitrali non favorevoli. Dopo la vittoria sulla Georgia a Firenze, un segnale di continuità nel gioco ma anche un'occasione presa in vista di una prossima sfida, sabato 24 a Roma contro gli All Blacks, che si presenta invece ancora proibitiva.