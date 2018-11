Ligue1: testa-coda Monaco-Psg

Due anni fa campione di Francia e semifinalista Champions, l'anno scorso secondo. E' inspiegabile la crisi senza fine del Monaco ultimo in Ligue1 e umiliato martedi' in casa dal Bruges. E' inedita quindi la sfida con questo dislivello col Psg imbattuto, col record di 12 successi consecutivi, che gioca nel Principato contro un'avversaria che dista 29 punti dopo 12 giornate. Ci vorrebbe un'impresa per Falcao e compagni contro un Psg che pero' in Champions rischia la qualificazione. Delle due sorprendenti inseguitrici compito facile per il Montepellier ad Angers, piu' complicato per il Lilla che ospita lo Strasburgo. Possono risalire Lione e Marsiglia che hanno avversarie tenere come Guingamp e Digione.

Il quadro della 13/ma giornata

Lilla-Strasburgo stasera

Guingamp-Lione sabato ore 17

Angers-Montpellier ore 20

Nimes-Nizza

St. Etienne-Reims

Tolosa-Amiens

Bordeaux-Caen domenica ore 15

Marsiglia-Digione ore 17

Rennes-Nantes

Monaco-Paris SG ore 21

Classifica

PSG 36

Lilla, Montpellier 25

Lione 21

St. Etienne 20

Marsiglia 19

Nizza, Reims e Strasburgo 17

Rennes, Nantes e Bordeaux 15

Nimes e Tolosa 14

Angers 12

Caen e Digione 11

Amiens 10

Monaco e Guingamp 7