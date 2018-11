LaLiga: Real Madrid alla prova del Celta - LIVE

Segnali di rinascita per il Real Madrid in Champions: ora deve confermarli a Vigo contro una squadra discreta che ha battuto l'Atletico e ha una punta prolifica come Iago Aspas. Il Barcellona dà spettacolo anche senza Messi e dovrebbe disporre del Betis, reduce dal pari col Milan. Il clou è però Siviglia-Espanyol con gli ospiti secondi in classifica e sconfitti solo due volte col minimo scarto. Il Valencia, resuscitato in Champions, prova uscire dalla zona retrocessione in casa del Getafe.

Il quadro della 12/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)