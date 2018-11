Bundesliga: apre Wolfsburg, clou è Dortmund-Bayern

Grande attesa per la supersfida sabato della Bundesliga. Il Dortmund, capolista imbattuto, ospita il Bayern che ha dato concreti segni di rinascita (a parte il pari interno col Friburgo). Grande attesa per il duello tra Paco Alcares e Lewandowski. Ma se il Borussia vince si porta a +7 e per i bavaresi sarebbero dolori. Puo' approfittarne il Moenchengladbach che pero' ha una gara esterna molto insidiosa col Werder Brema, in piena zona Champions. Trasferte complicate anche le nobili decadute Leverkusen e Schalke, impegnate a Lipsia e Francoforte.

