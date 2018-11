Il Milan vola senza Gonzalo Higuain a Siviglia, dove domani affronterà in Europa League il Betis, a pochi giorni dal big match di domenica contro la Juventus. L'argentino è ancora alle prese con il problema all'anca avvertito nella partita con l'Udinese, ma a Milanello contano di recuperarlo in tempo per il match contro la sua ex squadra. Intanto Rino Gattuso in Spagna dovrà fare a meno anche di Giacomo Bonaventura e Davide Calabria, mentre ha recuperato Hakan Calhanoglu.