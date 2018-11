Serie A: Sampdoria Torino, sapore d'Europa

In campo alle 15 Sampdoria-Torino, Parma-Frosinone e Chievo-Sassuolo (RISULTATI)

Aria d'Europa al Ferraris per la sfida tra Sampdoria e Torino. "Alzo l'asticella? Si, ma c'è differenza tra noi e loro - ha spiegato Giampaolo -: il Torino è stato costruito per centrare quell'obiettivo con investimenti seri, mentre la Sampdoria lavora per raggiungerlo". "Adesso dobbiamo ripartire in maniera seria perché il nostro obiettivo è vincere le partite - ha proseguito il tecnico blucerchiato -. Dobbiamo giocare in maniera propositiva,dobbiamo divertire ed entusiasmare il nostro pubblico. Il Torino ha speso molti soldi per raggiungere un obiettivo ed ha giocatori forti. Sono una squadra fisica e muscolare, un avversario difficilissimo. Non scordiamoci che fuori casa non hanno mai perso. E' una di quelle squadre contro la quale fatichi a giocare. Sarà una partita super complicata. Servirà una prestazione di alto livello per vincere contro questo Torino". Recuperati e convocati Murru e Defrel , Giampaolo ha voluto spezzare una lancia a favore di Sala. "C'è prevenzione nei suoi confronti. Sala è un ottimo giocatore, qui se sbaglia mezza roba viene criticato subito mentre se sbaglia un altro si chiude mezzo occhio - ha sottolineato Giampaolo -. Sala si allena bene ed è migliorato molto. Non è che se caga un uccello per aria deve cascare sempre addosso a Sala, io ritengo sia un valore per questa squadra e i giocatori non li sbaglio,magari sbaglierò altre cose, ma i giocatori no. Poi chiaro che i giocatori hanno bisogno di sostegno e aiuto come tutti".

Probabili formazioni di Sampdoria-Torino.

Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero, 24 Bereszynski, 3 Andersen, 26 Tonelli, 7 Sala, 8 Barreto , 6 Ekdal, 10 Praet, 5 Saponara, 9 Caprari, 27 Quagliarella (33 Rafael, 2 Belec, 15 Colley, 29 Murru, 22 Tavares, 14 Jankto, 25 Alex Ferrari, 4 Vieira, 16 Linetty, 92 Defrel, 99 Kownacki). All.: Giampaolo. Squalificati: nessuno. Diffidati: Linetty. Indisponibili: Regini.

Torino (3-5-2): 39 Sirigu, 5 Izzo, 33 N'Koulou, 24 Moretti, 29 De Silvestri, 23 Meité, 88 Rincon, 8 Baselli, 34 Aina, 14 Iago Falque, 9 Belotti. (1 Ichazo, 25 Rosati, 3 Lyanco, 6 Soriano, 7 Lukic, 11 Zaza, 15 Ansaldi, 20 Edera, 21 Berenguer, 27 Parigini, 30 Djidji, 36 Bremer). All.: Frustalupi. Diffidati: Meité. Squalificati: Mazzarri (allenatore). Indisponibili: nessuno. Arbitro: Rocchi di Firenze. Quote Snai: 2.65; 3.20; 2.75.

Parma-Frosinone.

Parma (4-3-3): 55 Sepe, 2 Iacoponi, 22 Alves, 28 Gagliolo, 18 Gobbi, 32 Rigoni, 5 Stulac, 8 Deiola, 26 Siligardi, 9 Ceravolo, 27 Gervinho. (1 Frattali, 56 Bagheria, 23 Gazzola, 95 Bastoni, 21 Scozzarella, 7 Da Cruz, 77 Biabiany, 20 Di Gaudio, 93 Sprocati, 10 Ciciretti). All.D'Aversa. Squalificati: Barillà, Calaiò. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Dimarco, Grassi, Inglese, Munari, Sierralta.

Frosinone (3-4-1-2): 57 Sportiello, 6 Goldaniga, 15 Ariaudo, 25 Capuano, 17 Zampano, 8 Maiello, 66 Chibsah, 33 Beghetto, 28 Ciano, 29 Campbell, 9 Ciofani. (22 Bardi, 2 Ghiglione, 3 Molinaro, 4 Vloet, 5 Gori, 10 Soddimo, 11 Perica, 23 Brighenti, 24 Cassata, 27 Salamon, 32 Krajnc, 88 Crisetig, 89 Pinamonti). All.: Longo. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ardaiz, Dionisi, Hallfredsson, Paganini. Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Quote Snai: 1.95; 3.40; 4.00.

Chievo-Sassuolo.

Chievo (3-5-2): 70 Sorrentino, 14 Bani, 12 Cesar, 15 Rossettini, 27 Depaoli, 22 Obi, 8 Radovanovic, 17 Giaccherini, 44 Jaroszynski, 69 Meggiorini, 9 Stepinski. (16 Seculin, 1 Semper, 3 Tanasijevic, 56 Hetemaj, 13 Kiyine, 21 Burruchaga, 31 Pellissier, 11 Leris, 23 Birsa, 55 Vignato). All: Ventura Indisponibili: Cacciatore, Tomovic, Djordjevic, Rigoni, Pucciarelli, Barba Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno Sassuolo (3-4-3): 47 Consigli, 2 Marlon, 23 Magnani, 31 Ferrari, 21 Lirola, 68 Bourabia, 4 Magnanelli, 6 Rogerio, 25 Berardi, 27 Boateng, 34 Di Francesco. (79 Pegolo, 5 Lemos, 13 Peluso, 39 Dell'Orco, 98 Adjapong, 12 Sensi, 32 Duncan, 73 Locatelli, 9 Djuricic, 10 Matri, 30 Babacar, 99 Brignola): All. De Zerbi Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Boga. Arbitro: Aureliano di Brindisi Quote Snai: 3,60; 3,35; 2,10