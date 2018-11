Serie A: Napoli Empoli, probabili formazioni

Napoli Empoli apre stasera l'11/ma giornata di Serie A (DIRETTA)

"Io un allenatore stellato? Napoleone preferiva i generali fortunati... forse ho avuto c...". Carlo Ancelotti sdrammatizza e mostra buon umore alla viglia con la sfida contro l'Empoli al San Paolo, che arriva dopo due pareggi contro il Paris Saint Germain e la Roma che potevano essere vittorie, visto il gioco e la mole di occasioni prodotte. Il tecnico emiliano la prende con filosofia ma non dimentica di spronare i suoi: "Le ultime due partite - dice - sono state giocate bene ma con qualche mancanza all'interno da evitare. Giocare bene non è facile, perciò quando giochi bene devi portarle a casa". E quella di stasera è da portare a casa necessariamente davanti a un San Paolo semivuoto, visto che i tifosi hanno investito nella partita di Champions di martedì contro Neymar e compagni: "Abbiamo giocato in casa con la Roma e dopo l'Empoli arriva il PSG, sono tre partite e non tutti possono permetterselo, quindi il tifoso ha scelto il PSG, una cosa naturale. Ci sforzeremo per dare ancora più entusiasmo alla tifoseria", sottolinea il tecnico.

Le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): 27 Karnezis, 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 5 Allan, 42 Diawara, 20 Zielinski, 99 Milik, 14 Mertens. (25 Ospina, 2 Hysaj, 33 Albiol, 31 Ghoulam, 30 Rog, 17 Hamsik, 8 Fabian Ruiz, 11 Ounas, 24 Insigne, 34 Younes). All. Ancelotti Indisponibili: Meret, Chiriches, Luperto, Verdi Squalificati: nessuno Diffidati: Koulibaly

Empoli (4-3-2-1): 1 Provedel, 2 Di Lorenzo, 26 Silvestre, 22 Maietta, 23 Antonelli, 18 Acquah, 10 Bennacer, 8 Traorè; 33 Krunic, 6 Zajc; 11 Caputo. (21 Terracciano, 99 Fulignati, 29 Marcjanik, 32 Rasmussen, 5 Veseli, 31 Untersee, 23 Pasqual, 4 Brighi, 28 Capezzi, 48 Ucan, 20 La Gumina, 66 Mraz). All. Andreazzoli.

Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Rodriguez, Polvani, Mchedlidze, Lollo, Jakupovic. Arbitro: Pairetto di Nichelino Quote Snai: 1,25; 6,00; 10,00