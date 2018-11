Ligue1: PSG con il Lilla per il record pensando al Napoli

In attesa di giocarsi la qualificazione Champions in casa del Napoli, il Psg cerca il record di 12 successi iniziali. Dopo avere strapazzato Lione e Marsiglia, prova a fermare i parigini la sorpresa della stagione, il Lilla che Galtier ha ereditato da Bielsa e ha portato al secondo posto. Molto interessanti anche Montpellier-Marsiglia e Lione-Bordeaux. Sempre critica la situazione del Monaco ultimo anche con Thierry Henry in panchina: difficile la trasferta in casa del Reims.

Il quadro della 12/ma giornata

PSG-Lilla stasera

Lione-Bordeaux sabato ore 17

Caen-Rennes ore 20

Digione-Nimes

Nizza-Amiens

Reims-Monaco

Strasburgo-Tolosa

Nantes-Guingamp domenica ore 15

St. Etienne-Angers ore 17

Montpellier-Marsiglia ore 21

Classifica

PSG 33

Lilla 25

Montpellier 22

Lione 20

Marsiglia 19

St. Etienne 17

Strasburgo 16

Bordeaux, Nizza e Reims 14

Tolosa 13

Angers,Nantes e Rennes 12

Caen, Digione, Nimes 11

Amiens 10

Monaco e Guingamp 7