Premier: ostacolo Tottenham per il City - LIVE

La Premier non si nega mai una sfida tra big e stavolta c'e' un esame severo per l'alterno Tottenham, quasi fuori dalla Champions, che ospita il City di Guardiola, tornato a volare. Attrae il duello Kane-Aguero, ma un ko affosserebbe i londinesi. Compito facile per le altre due favorite Chelsea e Liverpool mentre, dopo la lezione subita dalla Juve, torna precaria la situazione di Mourinho anche perche' l'United rimane all'Old Trafford per ospitare un cliente scomodo come l'Everton.

