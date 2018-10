Napoli Roma: sfida Insigne-Dzeko, belli di notte

Belli di notte in Europa, Lorenzo Insigne ed Edin Dzeko preparano il derby del Sud di domenica che, col favore delle tenebre, potrebbe esaltare i due attaccanti di razza in una sfida piu' delicata per la Roma che per il Napoli. Lorenzo il 'magnifico' prima stende il Liverpool poi ammutolisce il Parco dei Principi in una stagione di serie A da 6 gol in 8 gare, coi benefici della cura Ancelotti che lo ha reso terminale offensivo atipico ma sempre piu' prolifico. Dzeko si mangia tanti gol ma ne segna a grappoli (80 in 150 gare a Roma) con 5 reti in 3 partite di Champions, suo terreno di caccia preferito. L'ex Carlo Ancelotti sorride sornione ai pronostici che danno il Napoli favorito. Nelle ultime due stagioni le due squadre si sono scambiate ceffoni vincendo in trasferta e perdendo in casa. L'ultimo, il 4-2 di marzo, ha spezzato la fuga scudetto della squadra di Sarri in una gara da brividi per l'ex Mario Rui. La vittoria in casa piu' recente tarda quattro anni, quando in panchina c'era ancora Benitez. Ma la realta' del campionato dice pero' altro: la scintillante macchina da guerra sarriana e' stata adattata da Ancelotti alle esigenze di lungo periodo.

Lavoro e sorrisi, pianificazione e bonomia: ora la rosa e' lunga e tutti sono coinvolti, gli schemi non sono dogmi. Dopo qualche assestamento il Napoli ha perso solo in casa Juve e il pari col Psg e' venuto per pura sfortuna dopo avere dominato. Ecco perche' il tecnico non teme sbavature per la sfida di domenica che la Roma affronta col morale ricaricato dal 3-0 al Cska, ma consapevole dei suoi limiti di tenuta mentale. L'esame per Di Francesco e' severo: non puo' fallire per non ritrovarsi a centroclassifica e in attesa dell'altra trasferta insidiosa di Firenze. Il tecnico si riaffida alla vecchia guardia che ha vinto il derby. Riecco Kolarov, De Rossi, Manolas per riavvicinare la zona Champions. Ci vorra' un'invenzione per indirizzare una gara che non e' mai stata avara di giocate e reti da antologia. In 89 anni gli 0-0 sono stati appena 19, e solo due negli ultimi 23 anni. A tanta grazia hanno contribuito attaccanti come Amadei, Da Costa, Pruzzo, Totti, Vinicio, Sivori, Maradona, Cavani.