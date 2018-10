Ligue1: tocca al St.Etienne, clou è Marsiglia-PSG

Il Napoli rovina la festa al Psg, a un passo dal record di partenze lanciate nei tornei d'eccellenza, che dal 1961 appartiene al Tottenham con 11 successi. Per eguagliarlo pero' dovra' vincere in casa del Marsiglia di Garcia, bastonato dalla Lazio. La fragilita' della LIgue1 e' confermato dalla differenza di rendimento del Psg tra campionato e Champions. Le sorprese della stagione sono pero' Lilla e Montpellier che dovrebbero superare gli ostacoli rappresentati da Caen e Tolosa. Piccola boccata d'ossigeno per il Monaco, che ha pareggiato in Champions, ma ora deve vincere col Digione per abbandonare l'incubo dell'ultimo posto.

Il quadro dell'11/ma giornata

Nimes-Sant. Etienne stasera

Angers-Lione sabato ore 17

Amiens-Nantes ore 20

Guingamp-Strasburgo

Lilla-Caen

Monaco-Digione

Tolosa-Montpellier

Rennes-Reims domenica ore 15

Bordeaux-Nizza ore 17

Marsiglia-Paris SG ore 21

Classifica

PSG 30

Lilla 22

Montpellier e Marsiglia 19

Lione 17

St. Etienne 16

Strasburgo 15

Bordeaux 14

Tolosa 13

Angers e Rennes 12

Caen, Reims e Nizza 11

Amiens, Digione e Nimes 10

Nantes 9

Monaco e Guingamp 6