DIRETTA RISULTATI Champions League: in campo Barcellona Inter 2-0, PSG Napoli 1-2 LIVE

Champions League, si gioca PSG Napoli 1-2 e Barcellona-Inter 2-0 LA CRONACA DELLA PARTITA

I GOL

Barcellona-Inter 2-0: all' 83' chiude la gara il Barcellona, azione da manuale degli spagnoli finalizzata dal diagonale di J.Alba.

PSG-Napoli 1-2: al 77' rimpallo in area francese sul tiro di Ruiz, Mertens calcia di precisione e batte l'incolpevole Areola

PSG-Napoli 1-1: pareggio francese, autogol di Mario Rui che insacca nella porta sbagliata calciando un cross rasoterra

Barcellona-Inter 1-0: al 32' assist perfetto di Suarez per l'inserimento di Rafinha che calcia al volo e batte Handanovic

PSG-Napoli 0-1: al 29' vantaggio azzurro, assist di Callejon per l'inserimento di Insigne che con un pallonetto delizioso insacca.

Le altre squadre in campo (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Dortmund-Atlético 3-0

Lokomotiv Mosca-Porto 1-3

Liverpool-Red Star 4-0

Galatasaray-Schalke 0-0

Club Brugge-Monaco 1-1 (finale)

PSV Eindhoven-Tottenham 2-2 (finale)