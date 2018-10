Champions League: United Juve, Roma Cska LIVE

Dimenticare l'emergenza a centrocampo, il ko dell'ultimo minuto di Manzdukic, e riscattare il passo falso con il Genoa nella sfida più difficile di "un mese importante". Pensa positivo Allegri alla vigilia della partita che "in caso di vittoria permetterebbe di ipotecare il passaggio del turno", vista il vantaggio che già ora hanno i bianconeri, a punteggio pieno mentre lo United ha già perso terreno, pareggiando in casa con il Valencia. Contro il Manchester United di Mourinho, "squadra forte, molto fisica", la Juventus dovrà "giocare bene tecnicamente", per evitare di scontrarsi fisicamente con i Red Devils e per tenere la palla bassa, disinnescando il loro gioco aereo. Allegri si aspetta una risposta di carattere dopo l'amnesia di sabato che è costata due punti e il primo pareggio della stagione contro il Genoa: "Dobbiamo imparare a gestire, a entrare meglio dentro le partite, sabato abbiamo pensato troppo presto di aver vinto. Con il Manchester dobbiamo stare concentrati per 100 minuti".

"La mia opinione su Cristiano Ronaldo? Domanda superflua, inutile farla: parliamo di uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. La Juventus favorita per la Champions? E' più che una candidata, e limitarla a Ronaldo non mi pare corretto. Quando pensi oltre Ronaldo, c'è Bonucci. Quando dici oltre Bonucci, c'è Cancelo. E oltre Cancelo c'è Emre Can. La Juve è una delle migliori squadre al mondo. Nelle ultime cinque stagioni è stata tra le favorite per la Champions ed è arrivata due volte in finale. Ha conquistato sette scudetti di fila. E ora ha il calciatore che fa la differenza. Affrontiamo una delle squadre più forti al mondo". A Manchester la conferenza stampa della vigilia di United-Juventus si trasforma nell'ennesimo show di Josè Mourinho, che non lesina elogia ai rivali e sottolinea come quella in corso possa davvero essere la stagione per i bianconeri che vogliono conquistare l'Europa.

Il quadro della terza giornata di Champions league (RISULTATI E CLASSIFICHE)

